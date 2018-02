Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 160218-206: ...

160218-206: Autofahrer mit Schlagstock bedroht

Marienheide - Mit einem Schlagstock hat ein 24-jähriger Engelskirchener am Donnerstagabend zwei 19-Jährige bedroht. Die beiden 19-jährigen fuhren in ihrem Polo um 20:20 Uhr auf der L306 aus Richtung Marienheide-Rodt kommend in Richtung Meinerzhagen. Vor ihnen fuhr, ebenfalls in einem Polo, der 24-jährige Engelskirchener. Nach Angaben der beiden 19-Jährigen bremste der 24-Jährige mehrfach stark ab, so dass diese nur knapp einen Zusammenstoß verhindern konnten. Dann sei der 24-Jährige ausgestiegen, sei an das Fahrzeug der 19-Jährigen herangetreten und habe diese mit einem Schlagstock bedroht. Auf den 24-Jährigen wartet nun ein Strafverfahren.

