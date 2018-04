Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 160418-464: Vorfahrt ...

160418-464: Vorfahrt missachtet und geflüchtet - Zwei Schwerveletzte

Engelskirchen - Auf der L 302 in Engelskirchen in Höhe "Papiermühle" sind am Montagmorgen (16. April) zwei Autos frontal miteinander kollidiert. Der Unfallursacher flüchtete. Ein 34-jähriger Gummersbacher befuhr um 7:15 Uhr mit seinem schwarzen Opel Corsa die L 302 aus Richtung Nochen kommend in Fahrtrichtung Bickenbach. Ein bsilang unbekannter Fahrer befuhr zu dieser Zeit die Straße "Papiermühle" und beabsichtigte nach rechts auf die vorfahrtsberechtigte L 302 abzubiegen. Der 34-Jährige leitete eine Vollbremsung ein, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Sein Wagen geriet ins Schleudern und prallte auf der Gegenfahrspur mit dem entgegenkommenden schwarzen Seat Ibiza eines 49-jährigen Overathers zusammen. Der Overather hatte noch versucht nach rechts auszuweichen und prallte dabei gegen die Leitplanke. Während Unfallzeugen sofort anhielten, um den Unfallbeteiligten zu helfen, setzte der bislang unbekannte Fahrer seine Fahrt in Richtung Bickenbach fort. Sowohl der 34-jährige Gummersbacher als auch der 49-jährige Overather erlitten schwere Verletzungen. Nach notärztlicher Versorgung vor Ort brachten Rettungswagen die beiden Verletzten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen der beiden Schwerverletzten entstand erheblicher Sachschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bei dem flüchtigen Wagen soll es sich um einen blauen / hellblauen metallicfarbenen Mazda-Kombi handeln.

Hinweise zum flüchtigen Unfallfahrer bitte an das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter 02261 81990.

