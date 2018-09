Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 160918-1012: ...

160918-1012: Schlägerei mit mehreren Beteiligten

Lindlar - Bei einer Schlägerei zwischen mehreren Beteiligten in der Nacht zu Samstag (15. September) in der Pfarrgasse in Lindlar, sind mehrere Personen leicht verletzt worden.

Auf dem Verbindungsweg zwischen Marktplatz und der Hauptstraße in Lindlar befanden sich am Samstag um 4:30 Uhr eine größere Personengruppe. Die eingesetzten Beamten beschrieben die Stimmung als aufgebracht und aggressiv. Mehrere Personen klagten über Verletzungen. Nach ersten Erkenntnissen kam es zu Streitigkeiten zwischen den Gästen einer privaten Feier und Gästen angrenzender Gaststätten.

Die Polizei stellte die Personalien der teilweise deutlich alkoholiserten Anwesenden fest und erteilte Platzverweise. Der Rettungsdienst versorgte die Veletzten.

Die Ermittlungen zu den genauen Umständen dauern an.

