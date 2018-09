Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 160918-1014: ...

160918-1014: Rollerdiebstahl

Radevormwald - In der Kreuzstraße in Radevormwald ist am Samstag (15. September) um kurz nach Mitternacht ein rotes Kleinkraftrad der Marke "Race GT 50" gestohlen worden. Der Besitzer hörte um kurz nach Mitternacht Geräusche vor seinem Haus. Als er um 1 Uhr vor die Tür ging, bemerkte er, dass sein Roller gestohlen wurde.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter 02261 81990.

