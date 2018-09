Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 160918-1015: ...

160918-1015: Gartengeräte gestohlen

Gummersbach - Unbekannte haben am Samstagnachmittag (15. September) in der Straße "Im Aggersiefen" in Dieringhausen beide Vorderreifen eines grauen Nissan Micra beschädigt. Zudem entwendeten sie das vordere Kennzeichen. Die Tat muss sich in dem Zeitraum zwischen 12 Uhr und 18:45 Uhr ereignet haben.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter 02261 81990.

