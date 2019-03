Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 170319-251: Einbruch ...

170319-251: Einbruch in Gaststätte - Bargeld gestohlen

Wiehl - Durch ein eingeschlagenes Toilettenfenster gelangten Unbekannte am Samstag (16.März) in eine Bar in der Brucher Straße. Im Tatzeitraum zwischen 3 Uhr nachts und 16 Uhr am Samstagnachmittag gelangten Unbekannte in den Schankraum der Gaststätte und entwendeten dort eine Geldbörse und Bargeld.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter 02261 81990.

