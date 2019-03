Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 170319-252: ...

170319-252: Einbrecher scheiterten an gut gesicherten Fenster und Türen

Nümbrecht - In ein Einfamilienhaus in Nümbrecht-Schönhausen haben Langfinger am Freitag (15.März) versucht einzubrechen. Zwischen 16:15 Uhr und 22 Uhr hebelten die Unbekannten an der Terrassentür und an zwei Fenstern im Erdgeschoss. In das Haus in Straße Schönhausen gelangten sie allerdings nicht; sie scheiterten an den guten Sicherheitseinrichtungen.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte zu jeder Zeit an die Polizei unter dem kostenfreien Notruf 110.

