Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 170918-1016: ...

Wiehl - Einen Swimmingpool haben Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag (17. September) aus einem Garten in der Weiershagener Straße in Wiehl gestohlen. Die Diebe verschafften sich zwischen 21 Uhr am Sonntagabend und 6:20 Uhr am Montagmorgen Zugang zu dem Grundstück. Erst am Wochenende hatten die Eigentümer das Wasser aus dem Pool gelassen. Der entleerte Pool stand im Garten, von der Straße aus sichtbar. Er musste noch gereinigt werden. Es handelt sich um eine Stangenkonstruktion mit Einlagefolie.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter 02261 81990.

