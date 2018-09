Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 170918-1017: ...

170918-1017: Firmeneinbruch - Laptops und Bargeld gestohlen

Wiehl - Zahlreiche Laptops und Bargeld sind am Wochenende aus einer Firma in der Fritz-Kotz-Straße gestohlen worden. Im Zeitraum zwischen 00 Uhr am Samstag und 18 Uhr am Sonntag (16. September) verschafften sich die Kriminellen gewaltsam Zugang zu dem Gebäudekomplex. Zahlreiche Türen und Fenster wurden beschädigt, um in die entsprechenden Räumlichkeiten zu gelangen. Die Eindringlinge stahlen diverse Laptops und Bargeld.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder Kennzeichen bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter 02261 81990.

OTS: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis Monika Treutler Telefon: 02261 8199 652 E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/