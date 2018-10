Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 171018-1123: ...

171018-1123: Motorradfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

Waldbröl - Bei einem Zusammenstoß mit einem abbiegenden Auto hat sich am Dienstag (16. Oktober) ein 19-jähriger Motorradfahrer schwere Verletzungen zugezogen. Der junge Mann war gegen 16.20 Uhr mit seinem Motorrad auf dem Bitzenweg in Richtung der Straße "Auf der Huth" gefahren, als ein 64-jähriger Waldbröler mit seinem Auto von dem Löher Weg nach links auf den Bitzenweg abbiegen wollte. Es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei sich der Motorradfahrer aus Waldbröl schwere Verletzungen zuzog. Er wurde nach einer notärztlichen Behandlung vor Ort in ein Krankenhaus eingeliefert. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 11.000 Euro.

