Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 181118-1231: Drei ...

181118-1231: Drei Festnahmen nach Einbruch in Schule

Waldbröl - Nach einem nächtlichen Einbruch in eine Waldbröler Grundschule konnte die Polizei am Samstag (17. November) im Rahmen der Fahndung drei Jugendliche aus Waldbröl im Alter von 16 und 17 Jahren festnehmen. Ein Zeuge hatte gesehen, wie gegen ein Uhr mehrere Personen an der Schule im Karl-Conrad-Weg ein Fenster aufbrachen und in das Gebäude einstiegen. Er alarmierte die Polizei, die sich auf die Suche nach den zwischenzeitlich getürmten Tätern machte. Als sie in Tatortnähe auf die Jugendlichen traf, versuchten diese zu flüchten. Sie konnten jedoch von den Beamten eingeholt und dingfest gemacht werden. Auf dem Fluchtweg fanden Beamte später auch einen aus der Schule gestohlenen Drucker. Die unter Alkoholeinfluss stehenden Jugendlichen wurden zunächst der Wache Waldbröl zugeführt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

