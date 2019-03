Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 190319-0261: ...

190319-0261: 17-Jährige auf Gehweg angefahren

Gummersbach - Auf nasser Fahrbahn verlor am Montag (18. März) in Dieringhausen ein 18-jähriger Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen; dieser geriet auf den Gehweg und erfasste dort eine 17-Jährige. Gegen 14.50 Uhr fuhr der Fahranfänger aus Bergneustadt auf der Ernst-Zimmermann-Straße in Richtung der Straße "Auf der Brück". In einer Linkskurve kam er nach rechts von der abschüssigen Fahrbahn ab und geriet auf den Gehweg, wo er die in Waldbröl wohnende Fußgängerin erfasste. Gestoppt wurde die Fahrt durch den Aufprall gegen eine Straßenlaterne, die dabei aus ihrer Verankerung gelöst wurde und zu Boden fiel. Die 17-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

