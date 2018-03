Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 200318-343: ...

200318-343: Lebensmittel in Schulkantine gestohlen

Wiehl - Auf Lebensmittel hatten es offenbar Diebe abgesehen, die vergangenes Wochenende in eine Schulcafeteria im Weierhofweg eingebrochen sind. Im Tatzeitraum zwischen Freitag 15 Uhr und Montagmorgen (19. März) 6:50 Uhr hebelten die Täter ein rückwärtig gelegenes Fenster der Schule auf. Die Einbrecher drangen in die Schulcafetria ein und bedienten sich dort an einer bislang unbekannten Menge Lebensmittel.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter 02261 81990.

OTS: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis Monika Treutler Telefon: 02261 8199 652 E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/