Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 200318-345: ...

200318-345: Firmeneinbruch - Täter erbeuten rotes Notebook

Radevormwald - In eine Firma in der Tiefe Straße sind am Wochenende Langfinger eingebrochen. Die Diebe erbeuteten ein rotes Notebook. Der Einbruch ereignete sich im Zeitraum zwischen Samstag 17 Uhr und Sonntag (18. März) 12:30 Uhr. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter 02261 81990.

