Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 200319-0267: ...

200319-0267: Unfallflucht auf Rathausparkplatz

Radevormwald - Auf dem Parkplatz des Rathauses in der Hohenfuhrstraße ist am Mittwochmorgen (20. März) ein schwarzer VW Passat bei einem Rangierunfall beschädigt worden - der Verursacher flüchtete. Der Geschädigte gab bei der Polizei zu Protokoll, dass er gegen neun Uhr nur für etwa drei Minuten auf dem Parkplatz geparkt habe. Beim Einparken stand in der Parktasche rechts neben ihm ein schwarzer VW Golf. Als der Passatfahrer kurze Zeit später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden am hinteren, rechten Kotflügel fest; der VW Golf war zwischenzeitlich davongefahren. Es besteht daher die Möglichkeit, dass der Golf beim Ausparken an das Fahrzeug des Geschädigten geraten ist. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

