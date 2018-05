Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 20052018 - 606 ...

20052018 - 606 Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer in Wipperfürth-Oberröttenscheid

Wipperfürth - Am 20.05.2018 gegen 16:25 Uhr befuhr ein 41-jähriger Motorradfahrer aus Bergisch Gladbach die K 13 im Bereich Oberröttenscheid in Richtung Wipperfürth. Er überholte dort ein vor ihm fahrendes Auto und steuerte sein Motorrad dann wieder nach rechts. Dabei stieß das Vorderrad des Motorrades gegen den Bordstein und der 41-jährige stürzte. Beim Sturz zog er sich schwere Verletzungen zu, die einen Abtransport mit einem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik nötig machten. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn gesperrt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

