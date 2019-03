Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 210319-0270: ...

210319-0270: Eigentümer von Diebesgut gesucht

Radevormwald - Die Kriminalpolizei in Wipperfürth sucht nach den Eigentümern von einer Uhr und zwei Schmuckstücken, der in der Zeit zwischen dem 1. Oktober 2016 und dem 1. März 2017 in Radevormwald gestohlen worden sind. Nach bisherigen Ermittlungen stehen zwei Männer im Verdacht, im genannten Zeitraum einem älteren Ehepaar bei einem Umzug geholfen und dabei eine Taschenuhr, eine Brosche sowie einen Ring gestohlen zu haben. Die Gegenstände konnten zwischenzeitlich von der Polizei sichergestellt, aber noch keiner Straftat zugeordnet werden. Insbesondere anhand des Bildes der Brosche hofft die Kriminalpolizei in Wipperfürth auf Hinweise zu den Eigentümern. Sie erreichen das Kriminalkommissariat unter der Telefonnummer 02261 81990. Die Fotos von den Gegenständen finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter dem Link: https://polizei.nrw/fahndungen/sichergestellte-gegens taende/radevormwald-sichergestellte-gegenstaende Alternativ können Sie auch das Fahndungsportal aufrufen und dort die Fahndungen der Polizei Oberbergischer-Kreis anzeigen lassen.

