Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 210518-609: ...

210518-609: Metalldiebe vertrieben

Wiehl - Am frühen Sonntagmorgen (20. Mai) sind in im Industriegebiet Marienhagen zwei Männer mit einem weißen Kastenwagen beim Diebstahl von Metall gestört worden - sie konnten flüchten. Die Diebe waren auf das Gelände einer Firma vorgedrungen und hatten dabei gegen 00.35 Uhr einen Alarm ausgelöst. Als die Eigentümer daraufhin nach dem Rechten schauen wollten, fanden sie vor Ort einen weißen Kastenwagen vor, der sich allerdings kurze Zeit später mit zwei Männern besetzt entfernte. Einer der Insassen war etwa 30 Jahre alt, von schlanker Statur und hatte kurze, schwarze Haare. Sein Komplize war mit einer Arbeitshose und einer Kapuzenjacke bekleidet. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gummersbach unter der Telefonnummer 2261 81990.

OTS: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis Pressestelle Michael Tietze Telefon: 02261/8199-650 Fax: 02261/8199-602 E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/