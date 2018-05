Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 210518-610: Über das ...

210518-610: Über das Dach in Spielhalle eingestiegen

Bergneustadt - Auf ungewöhnliche Weise drangen Diebe zwischen 01.00 und 07.30 Uhr am Samstag (19. Mai) in eine Spielhalle in der Stadionstraße ein. Als Zugang nutzten die Einbrecher das Flachdach, auf dem sie ein Oberlicht zerstörten und so in die Räumlichkeiten einsteigen konnten. Nachdem sie mehrere Geldspielautomaten sowie einen Tresor aufgebrochen hatten, verschwanden sie mit ihrer Beute durch eine Fluchttüre. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

