Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 210518-611: ...

210518-611: Dieseldiebe in der Raiffeisenstraße unterwegs

Radevormwald - Auf dem Betriebsgelände einer Firma in der Raiffeisenstraße haben Unbekannte zwischen Samstag- und Sonntagnachmittag (19./20. Mai) etwa 200 Liter Diesel aus LKW-Tanks gestohlen. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme teilte der Firmeninhaber mit, dass bereits in der Vorwoche (10./11. Mai) der Tankdeckel eines LKW aufgebrochen worden war. Dabei waren etwa 100 Liter Diesel abgezapft worden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Wipperfürh unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

