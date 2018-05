Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 210518-612: Einbruch ...

210518-612: Einbruch in Kindergarten vereitelt

Waldbröl - Die von Anwohnern alarmierte Polizei hat am Samstag (19. Mai) Einbrecher vertrieben, die in einen Kindergarten am Sudermannweg einsteigen wollten. Aufmerksame Zeugen vernahmen gegen 00.15 Uhr ungewöhnliche Geräusche vom Gelände des Kindergartens und verständigte die Polizei. Als diese vor Ort eintraf, flüchteten vermutlich mehrere Personen in das an den Kindergarten angrenzende Waldstück; Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos. Die Täter hatten versucht eine Scheibe einzuschlagen. Diese ging zwar zu Bruch, blieb aber soweit intakt, dass die Täter nicht in das Gebäude gelangen konnten. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990.

OTS: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis Pressestelle Michael Tietze Telefon: 02261/8199-650 Fax: 02261/8199-602 E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/