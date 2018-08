Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 210818-926: Diebe ...

210818-926: Diebe verlieren auf Flucht ihre Beute - Festnahme

Gummersbach - Aufmerksame Zeugen haben am Montag (20. August) zwei Diebe dabei beobachtet, wie sie aus einem Gerätehaus in der Rundstraße in Gummersbach-Rebbelroth mehrere Gegenstände gestohlen haben. Um 18:36 Uhr kletterten die beiden Täter über einen Zaun auf ein Grundstück der Rundstraße. Aus einem dortigen Gerätehaus entwendeten sie eine Heckenschere, eine Bohrmaschine, ein Holzbeil und ein Dose mit Bremsflüssigkeit. Als sie sich mit ihrer Beute vom Tatort entfernen wollte, verfolgten die Zeugen das Duo über die dortige Bahntrasse. Auf der Flucht ließen die Täter bis auf die Bohrmaschine alle gestohlenen Gegenstände fallen. Die hinzugerufene Polizei stellte einen Tatverdächtigen in Höhe eines dortigen Autohauses. Es handelt sich um einen 25-jährigen Marienheider.

Personenbeschreibung des flüchtigen Komplizen: Männlich, blass, schmal, schwarzer Kapuzenpullover, schwarze knielange Hose, schwarze Skaterschuhe

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter 02261 81990.

