Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 210818-927: ...

210818-927: Kennzeichendiebstähle

Waldbröl - Kennzeichendiebe haben in den vergangenen Tagen in Waldbröl zweimal zugeschlagen. Zwischen 17:45 Uhr am Sonntag und 19:25 Uhr am Montagabend (20.August) stahlen Diebe in der Friedrich-Wilhelm-Straße die Kennzeichen (GM-X 6064) eines schwarzen Audis, der auf dem dortigen Krankenhausparkplatz parkte. In der Geininger Straße montierten Langfinger die Kennzeichen GM-SG 6063 von einem schwarzen Opel Astra ab. Hier liegt die Tatzeit zwischen 18:30 Uhr am Montag und 6:30 Uhr am Dienstagmorgen (21. August)

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Waldbröl unter 02261 81990.

OTS: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis Monika Treutler Telefon: 02261 8199 652 E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/