Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 220219 - 0180: ...

220219 - 0180: Alleinunfall mit brennendem PKW zwischen Nümbrecht-Elsenroth und Papiermühle

Nümbrecht - Am 22.02.2019 gegen 23:10 Uhr befuhr ein 19 Jahre alter Nümbrechter mit seinem Auto die L95 von Elsenroth in Richtung Papiermühle. Er kam mit dem Wagen aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dort fing das Auto Feuer. Der Nümbrechter konnte durch nachfolgende Autofahrer noch rechtzeitig aus dem Wagen geborgen werden. Dieser wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Der 19-jährige wurde vor Ort ärztlich versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Da der Verdacht auf Alkoholeinfluß sowie Drogeneinfluß bestand wurden ihm Blutproben entnommen. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren zur Klärung der Unfallursache eingeleitet. Die L95 war für die Zeit der Unfallaufnahme und der Bergung des verunfallten Wagens für den Straßenverkehr gesperrt.

OTS: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65843.rss2

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis Leitstelle Telefon: 02261 8199-625 Fax: 02261 8199-607 E-Mail: leitstelle.gummersbach@polizei.nrw.de https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/