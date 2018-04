Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 220418-486: Taschen ...

220418-486: Taschen nicht unbeaufsichtigt lassen!

Radevormwald - Einer 89-jährigen Radevormwalderin haben zwei Taschendiebe am Freitag (20. April) die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen. Die Seniorin war gegen 10.30 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Poststraße und hatte ihre Handtasche an dem Einkaufswagen befestigt. An der Kasse stellte sie dann fest, dass ihr die Geldbörse aus der Tasche gestohlen worden war. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme konnte anhand von Videoaufzeichnungen ermittelt werden, dass zwei Männer den Moment nutzten, als die Seniorin im Bereich der Zeitungsauslage durch ein Gespräch mit einer anderen Kundin abgelenkt war. Ein Täter beobachtete die Situation und schirmte den Einkaufswagen kurz ab, während der zweite in die Tasche griff und die Geldbörse mitnahm. Der beste Aufbewahrungsort für Wertsachen sind verschlossenen Innentaschen. Wenn Sie eine Handtasche nutzen, so sollten Sie diese immer nah am Körper tragen und nicht etwa am Einkaufswagen befestigen. Hinweise auf die beiden Männer, die augenscheinlich osteuropäischer Herkunft sind und jeweils einen Dreitagebart trugen, nimmt die Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

