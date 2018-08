Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 230818-937: ...

230818-937: Polizeieinsatz in Oberbantenberg

Wiehl - Ein 47-jähriger Mann hatte am Mittwochabend (22. August) für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Der 47-Jährige hatte sich ohne Erlaubnis aus einer Klinik in Marienheide entfernt, in die er zwangsweise eingewiesen war. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass sich der 47-Jährige zu seiner Wohnanschrift und seiner Familie in Wiehl-Oberbantenberg begeben hatte. Als die Beamten dort eintrafen und ihn in die Klinik zurückführen wollten, packte der 47-Jährige plötzlich zwei Messer, richtete diese gegen sich und drohte damit sich selbst zu verletzen oder zu töten. Die Polizeibeamten vor Ort forderten umgehend weitere Unterstützungskräfte an. Die Familie des 47-Jährigen konnte das Gebäude ohne Gefährdung verlassen. Den eingesetzten Polizeikräften gelang es, den 47-Jährigen zu überwältigen. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde nach erster ärztlicher Versorgung wieder der Klinik Marienheide zugeführt.

