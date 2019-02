Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 240219-184: ...

240219-184: Einbrecher hebelten Terrassentüren auf

Waldbröl - Bei dem Versuch, die Terrassentür eines Wohnhauses in der Straße "Sonnengarten" aufzuhebeln, haben die Täter die Alarmanlage ausgelöst.

Zwischen 17:30 Uhr und 22:45 Uhr versuchten die Täter am Freitag (22.Februar) in Waldbröl-Bohlenhagen die Terrassentür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Die Täter schafften es jedoch nicht ins Haus. Sie lösten die Alarmanlage aus und ergriffen daraufhin offenbar die Flucht.

Mehr Erfolg hatte Einbrecher, die in der Nacht von Freitag auf Samstag (23.Februar) die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Bröbahnstraße aufhebelten. Sie drangen in das Haus ein, durchwühlten mehrere Schränke und entwendeten Bargeld.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte zu jeder Zeit an die Polizei unter dem kostenfreien Notruf 110.

