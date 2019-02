Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 240219-186: Ins ...

240219-186: Ins Schulgebäude eingestiegen

Hückeswagen - Gewaltsam haben Unbekannte am Wochenende versucht, in die Realschule in der Kölner Straße in Hückeswagen zu gelangen.

Die Täter hebelten ein Fenster an der Gebäuderückseite auf und stiegen ins Schulgebäude ein. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Zeugen haben das offenstehende Fenster am Samstag (23.Februar) um 15 Uhr entdeckt.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter 02261 81990.

OTS: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65843.rss2

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis Monika Treutler Telefon: 02261 8199 652 E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/