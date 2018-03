Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 240318-359 Biker bei ...

240318-359 Biker bei Unfall leicht verletzt

Morsbach - Am Samstag (24.03.2018) gegen 16:50 Uhr kam es in der Ortschaft Erblingen zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Motorrad. Der 59-jährige PKW-Fahrer aus Lindlar und der 49-jährige Motorradfahrer aus Morsbach befuhren hintereinander die L324 von Holpe kommend in Richtung Erblingen. An der Einmündung zur L333 bogen beide nach links Richtung Erblingen ab. Der Lindlarer merkte, dass er sich verfahren hatte und holte aus, um hinter einer Verkehrsinsel zu wenden. Der Morsbacher, der angab, den linken Blinker des PKW nicht gesehen zu haben, setzte zum Überholen an. Es kam dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, glücklicherweise bei relativ langsamer Geschwindigkeit. Der Biker kam zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Sein Motorrad musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von 4.000,- Euro.

