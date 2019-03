Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 240319-279: ...

240319-279: Zigarettenautomat aufgebrochen

Gummersbach - Einen Zigarettenautomaten haben Unbekannte in der Hermann-Kind-Straße aufgehebelt. Im Tatzeitraum zwischen 19:30 Uhr am Donnerstag und 19 Uhr am Freitag (22.März) schafften es die Täter mit erheblichem Kraftaufwand den Automaten aufzubrechen und den Geldbehälter zu entwenden.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter 02261 81990.

OTS: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65843.rss2

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis Monika Treutler Telefon: 02261 8199 652 E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/