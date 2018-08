Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 240818-939: ...

240818-939: Kindergarten-Einbruch

Engelskirchen - In einen Kindergarten in Engelskirchen-Loope sind vergangene Nacht (24. August) unbekannte Täter eingebrochen. Zwischen 3:45 Uhr und 4 Uhr hebelten die Täter das Fenster zum Büro des Kindergartens auf und stiegen ein. Dabei lösten sie die Alarmanlage aus. Durch den akustischen Alarm wurden Anwohner aufmerksam und informierten die Polizei. Ob etwas gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wurde die Polizei in Tatortnähe auf einen roten Ford aufmerksam, in dem sich zwei Personen aufhielten. Als diese die Polizei erblickten ergriffen sie sofort zu Fuß die Flucht. Personenbeschreibung: 1. Person: etwa 180 cm groß, blond, schlank, trug ein helles T-Shirt und eine dunkle Hose 2. 2. Person: etwa 185 cm groß, braune Haare, normale Statur, dunkel gekleidet Ihr Fahrzeug ließen die Unbekannten stehen. Als die Polizei den Wagen näher unter die Lupe nahm, stellte sich heraus, dass die angebrachten Kennzeichen in der letzten Woche im Kreis Wesel als gestohlen gemeldet wurden. In dem Fahrzeug stellte die Polizei unter anderem Bargeld, ein Mobiltelefon sowie ein Brecheisen sicher. Das Fahrzeug wurde als Beweismittel sichergestellt. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Wipperfürth unter 02261 81990.

