Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 240818-940: ...

240818-940: Kennzeichendiebstahl

Marienheide - Beide Kennzeichen (GM-CE 420) eines Pkw Dacia sind am Donnerstag (23. August) zwischen 12:30 Uhr und 13 Uhr in Marienheide-Dahl gestohlen worden. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Gummersbach unter 02261 81990.

