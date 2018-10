Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 241018-1149: Anhänger ...

241018-1149: Anhänger gestohlen

Wiehl - Einen silbernen PKW-Anhänger mit einer grünen Plane haben Unbekannte von Montag auf Dienstag (22./23. Oktober) im Industriegebiet Bomig geklaut. Den Anhänger mit dem Kennzeichen GM-RW259 hatte der Besitzer im Bereich der Bomiger Straße abgestellt und letztmalig gegen 17.00 Uhr am Montag gesehen. Als er den Anhänger am Dienstagnachmittag gegen 17.30 Uhr abholen wollte, war dieser verschwunden. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

