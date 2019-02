Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 250219-190: ...

250219-190: Motorradfahrer rutscht unter Leitplanke

Wiehl - Ein Motorradfahrer aus Much ist am Samstagnachmittag (23.Februar) auf der Uelpestraße (L321) in eine Leitplanke gerutscht und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Um 17:15 Uhr fuhr der 31-jährige Motorradfahrer auf der Uelpestraße in Fahrtrichtung Drabenderhöhe. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über seine Maschine. Der 31-Jährige stürzte und rutschte unter die Leitplanke. Dabei verletzte er sich schwer; ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. An seinem Zweirad entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

