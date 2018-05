Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 250518-627: Zwei ...

250518-627: Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Engelskirchen - Beim Linksabbiegen sind auf der L 302 am Donnerstag (24. Mai) zwei Autos frontal ineinander gefahren - beide Fahrzeugführer, eine 27-Jährige aus Engelskirchen und ein 24-jähriger Gummersbacher, erlitten leichte Verletzungen. Die 27-Jährige war gegen 17.25 Uhr auf der L 302 aus Richtung der Autobahn gekommen und wollte vor der Talbrücke über die Agger nach links in Richtung der Olpener Straße abbiegen. Dabei kam es im Bereich der Einmündung zur Kollision mit dem Wagen des 24-Jährigen, der auf der L 302 in Richtung Autobahn unterwegs war. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme sowie der erforderlichen Fahrbahnreinigung durch die Feuerwehr kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

