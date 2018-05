Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 250518-628: ...

250518-628: Motorroller bei Dieben beliebt

Morsbach - Zu zwei weiteren Diebstahlsdelikten von Motorrollern kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (23./24. Mai) in Morsbach. Wie bereits gestern gemeldet (Meldung 240518-626) war in der Nacht ein weißer Motorroller (Versicherungskennzeichen 113 LXT) von einem Firmenparkplatz an der Krottorfer Straße gestohlen worden. Inzwischen haben sich zwei weitere Geschädigte gemeldet, die ihre Motorroller in der gleichen Nacht auf einem Parkplatz am Starenweg abgestellt hatten. Während es bei einer roten Piaggio lediglich beim Versuch des Diebstahls blieb, waren die Diebe bei einem silbernen Roller der Marke Jinan erfolgreich. Auffällig an diesem Roller mit dem Versicherungskennzeichen 949 LXS ist die mit Klebeband reparierte Sitzbank. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990.

