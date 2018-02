Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 260218-252: Baum ...

260218-252: Baum stoppte Ausweichmanöver

Wipperfürth - Am Montagmorgen (26. Februar) kam auf der L 302 in Friedrichsthal eine 22-Jährige von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum; sie kam in ein Krankenhaus - der Verursacher flüchtete. Die junge Frau aus Wipperfürth war gegen 07.15 Uhr in Richtung Dohrgaul unterwegs, als ihr in einer Rechtskurve ein Fahrzeug zum Teil auf ihrem Fahrstreifen entgegenkam. Die 22-Jährige wich mit ihrem silbernen Nissan nach rechts aus, wo ihre Fahrt von einem Baum gestoppt wurde. Das entgegenkommende Fahrzeug hielt nicht an und fuhr in Richtung Wipperfürth weiter. Die 22-Jährige musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden, wo sie stationär verblieb. Zeugen werden gebeten sich mit dem Verkehrskommissariat in Wipperfürth in Verbindung zu setzen.

