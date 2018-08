Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 260818-941: Einbruch ...

260818-941: Einbruch in Seniorenzentrum

Marienheide - In der Nacht von Freitag auf Samstag (25. August) sind Unbekannte in ein Seniorenzentrum in der Hermannsbergstraße in Marienheide eingebrochen. Die Täter gelangten, möglicherweise über das Dach, auf einen etwa sechs Meter hohen Balkon und hebelten dort ein Fenster zum Verwaltungsbereich auf. Erstmal im Objekt öffneten sie gewaltsam mehrere Bürotüren und durchwühlten die Schränke nach möglichem Diebesgut. Ob etwas gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter 02261 81990.

