Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 260818-942: Dunkel ...

260818-942: Dunkel gekleiderter Einbrecher hatte Spirituosen im Visier

Wiehl - Spirituosen haben Langfinger mitgehen lassen, die am Samstag (25. August) in eine Tankstelle in der Hauptstraße eingebrochen sind. Am frühen Morgen, um 4:48 Uhr öffneten die bislang unbekannter Täter gewaltsam die Eingangstür der Tankstelle. Zeugen hörten den lauten Knall und die Alarmanlage. Eine vermummte Person schlug mehrfach mit einem Gegenstand auf die Scheibe der Eingangstür. Zusätzlich trat die Person gegen die Scheibe, bis diese schließlich nachgab und die Person die Tankstelle betreten konnte. Gezielt ging die Person zu den Spirituosen und entwendete fünf Flaschen diverser Alkoholika.

Personenbeschreibung: männlich, etwa 170-180 cm groß, normale sportliche Figur, dunkle Hose, dunkler Kapuzenpullover, grauer Rucksack, Sportschuhe mit weißer Sohle

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter 02261 81990.

