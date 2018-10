Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 261018-1155: ...

261018-1155: Grabsteine umgeworfen

Radevormwald - Am Donnerstag (25. Oktober) ist die Polizei zum evangelischen Friedhof an der Hermannstraße gerufen worden - Unbekannte hatten dort zwei Grabsteine einer Grabstätte umgeworfen. Die Tatzeit liegt zwischen 15.00 Uhr am Mittwoch und 13.00 Uhr am Donnerstag. Hinweise zu den Verursachern nimmt die Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

OTS: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65843.rss2

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis Pressestelle Michael Tietze Telefon: 02261/8199-650 Fax: 02261/8199-602 E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/