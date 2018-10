Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 261018-1156: ...

261018-1156: Geldbörse verschwunden

Waldbröl - Nachdem eine 78-Jährige aus Windeck von einem jungen Mann auf einem Parkplatz im Zentrum von Waldbröl um eine Spende gebeten worden war, fehlte plötzlich ihr Portemonnaie. Ein junger Mann hatte die Frau gegen 15.00 Uhr am Donnerstag (25. Oktober) in ihrem Auto angesprochen und um eine Spende für eine Gehörlosenorganisation gebeten. Zu diesem Zweck sollte sich die Frau mit ihren Personalien in eine Liste eintragen. Die hilfsbereite Seniorin kam diesem Wunsch nach. Kurz darauf musste sie feststellen, dass sich ihre Geldbörse nicht mehr in ihrer Handtasche befand. Offenbar ist die Dame einem Trickdieb zum Opfer gefallen. Diese arbeiten häufig mit diesem Trick - während das Opfer durch das Ausfüllen einer Liste abgelenkt ist, greifen die geschickten Taschendiebe zu. Der Diebstahl wird erst bemerkt, wenn die Täter schon längst über alle Berge sind. Die Polizei hofft, dass Zeugen den Vorfall bemerkt haben und gegebenenfalls Angaben zu Personen oder Fahrzeugen machen können. Die Geschädigte beschrieb den Mann als etwa 20-25 Jahre alt, 165 bis 170 cm groß und vermutet eine südländische Abstammung. Er sprach lediglich gebrochenes Deutsch, hatte kurze, schwarze Haare und trug dunkle Kleidung. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990.

