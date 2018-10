Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 261018-1157: Eine ...

261018-1157: Eine Online-Banking-TAN gehört nicht in fremde Hände!

Gummersbach - Als angeblicher Microsoft-Mitarbeiter getarnt hat ein Unbekannter einen 67-Jährigen zur Herausgabe einer Online-Banking-TAN veranlasst - der Betrüger nutzte den die TAN, um Geld vom Konto des Gummersbachers abzubuchen. Am Mittwochmittag (24. Oktober) hatte sich der Betrüger am Telefon bei dem Geschädigten gemeldet und sich als Systemadministrator der Firma Microsoft vorgestellt. In gutem Glauben gestattete er dem Fremden eine angebliche Schutzsoftware aufzuspielen, um seinen Online-Banking-Zugang abzusichern. Auch, dass der Unbekannte hierzu eine TAN genannt haben wollte, machte den 67-Jährigen zunächst nicht stutzig. Dies änderte sich allerdings, als er später seinen Kontostand überprüfte und feststellen musste, das der Unbekannte mithilfe der TAN einen Geldtransfer in die Wege geleitet hatte. Telefonbetrüger agieren zum Teil sehr geschickt und überzeugend. Egal wie glaubwürdig der oder die Unbekannte am anderen Ende der Leitung wirkt - Sie sollten NIEMALS Fremden den Zugang zu Ihrem Computer gewähren beziehungsweise ein Kennwort oder eine TAN übermitteln.

