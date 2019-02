Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 270219-0197: ...

270219-0197: Nächtlicher Einbruch in Schule

Morsbach - In eine Schule an der Hahner Straße haben Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (27. Februar) eingebrochen. Etwa in der Zeit zwischen 02:30 und 03:00 Uhr verschafften sich die Täter über eine aufgehebelte Tür Zugang zum Mensabereich der Schule. Ob sie in der Schule etwas gestohlen haben, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht ermittelt werden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

