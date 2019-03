Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 270319-289: ...

270319-289: Einbrecher stehlen Elektronikgeräte

Gummersbach - Unbekannte haben in der Nacht von Montag 20 Uhr auf Dienstag (26.März) aus dem Rohbau eines Kinocenters in der Steinmüllerallee diverse Elektronikgeräte gestohlen. Die Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zugang zu dem Rohbau. Bereits am Wochenende hatten sich Einbrecher in dem Rohbau zu schaffen gemacht und aus einem künftigen Kinosaal unter anderem Lautstärker und Verstärker gestohlen.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter 02261 81990.

