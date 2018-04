Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 270418-512: ...

270418-512: Zigarettenautomat geknackt

Bergneustadt - Zwei Zigarettenautomaten sind in den vergangenen Tagen aufgebrochen worden. Am Donnerstagvormittag (26. April) meldeten Zeugen einen aufgebrochenen Automaten in der Nistenbergstraße. Die Diebe stahlen das Bargeldfach und Zigaretten in bislang unbekannter Höhe. Im Zeitraum zwischen Mittwoch 18 Uhr und Donnerstag (26. April) 6 Uhr haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Olper Straße in Wiedenest aufgebrochen. Auch hier stahlen die Diebe das Bargeldfach und Zigaretten in unbekannter Höhe.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Gummersbach unter 02261 81990.

