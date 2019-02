Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 280219-0198: ...

280219-0198: Ungebetener "Umzugshelfer" nahm elektronische Geräte mit

Gummersbach - Eine schwarzgelbe Kunststoffkiste mit diversem elektronischem Gerät hat ein Unbekannter am Mittwoch (27. Februar) in der Gummersbacher Innenstadt gestohlen. Beim Auszug aus einem Mehrfamilienhaus an der Schützenstraße hatte der Geschädigte mehrere Kartons und Kisten für kurze Zeit im Hausflur abgestellt. Zwischen 14.05 und 14.15 Uhr konnte ein Unbekannter die Kunststoffkiste unbemerkt an sich nehmen und stehlen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

