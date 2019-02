Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 280219-0199: ...

280219-0199: Führerschein wegen gefährlicher Fahrweise sichergestellt

Waldbröl - Den Führerschein eines 79-jährigen Waldbrölers hat die Polizei am Mittwoch (27. Februar) einbehalten, nachdem der Mann mit seinem Auto mehrfach den Gegenverkehr gefährdet hatte. Eine Autofahrerin hatte gegen 17.25 Uhr die Polizei verständigt, weil der vorausfahrende Senior mit seinem Auto mehrmals auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs geraten war. Entgegenkommende Fahrzeuge mussten zum Teil ausweichen oder stark abbremsen, um einen Unfall zu verhindern. Nachdem eine Streifenwagenbesatzung den Mann auf der Kaiserstraße angehalten hatte, gab dieser an, dass er durch die tiefstehende Sonne geblendet worden sei. Diverse Schäden an den Autofelgen legen den Verdacht nahe, dass der 79-Jährige nicht mehr in der Lage ist, das Auto gefahrlos zu benutzen; daher stellte die Polizei den Führerschein sicher.

