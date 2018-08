Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 280818-950: ...

280818-950: Baumaschinen gestohlen

Radevormwald - Bei einem Einbruch in den ehemaligen Aldi-Markt in Vogelsmühle haben Einbrecher von Montag auf Dienstag (27. / 28. August) reichlich Beute gemacht; die Polizei vermutet daher, dass die Täter einen LKW genutzt haben. Das Gebäude wird zurzeit umgebaut; Arbeiter hatten die Baustelle gegen 18.00 Uhr verlassen und fanden den Markt gegen 08.30 Uhr am heutigen Morgen aufgebrochen vor. Neben einer Reihe kleinerer Arbeitsgeräte, darunter eine Leiter, eine Mörtelmischmaschine und ein Werkzeugwagen, nahmen Sie aber auch einen Gabelstapler, eine Kehrmaschine sowie einen kleineren Radlader mit. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

