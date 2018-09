Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 280918-1048: ...

280918-1048: Drogenküche ausgehoben

Gummersbach - Die oberbergische Polizei hat am Donnerstag (27. September) in Gummersbach eine nicht unbeachtliche Menge Drogen sichergestellt. Ein anonymer Hinweis brachte die Ermittler in eine Ferienhausanlage in Gummersbach. Dort sollte Cannabis angepflanzt werden. In der Anlage entdeckten die Polizisten in den Räumlichkeiten eines 51-jährigen Gummersbachers elf Cannabispflanzen. Darüber hinaus fanden die Beamten nicht geringe Mengen Amphetamin, Ecstasy, Marihuana, sowie Chemikalien, die zur Herstellung von Amphetamin benötigt werden. Zusätzlich stellte die Polizei bei dem 51-Jährigen 1,5 Liter Amphetaminöl sicher. Diese Menge reicht aus, um mindestens 10.000 Konsumeinheiten herzustellen. Der 51-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Auf ihn wartet nun ein Verfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

