Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 28092018-1049: ...

28092018-1049: -Erstmeldung- Schwerer Verkehrsunfall in Wiehl-Forst mit Schwerverletzten

Wiehl - Am Nachmittag des 28.09.18, gegen 16:35 Uhr kam es auf der L 302 (Forster Straße) an der Einmündung zur Ortsstraße in Forst zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 38-jähriger Gummersbacher mit seinem PKW die L 302 von Weierhagen in Richtung Drabenderhöhe. An der Einmündung Ortsstraße wollte er nach links in den Ort abbiegen. Dabei übersah er offensichtlich einen 65-jährigen Mann aus Engelskirchen, der ihm aus Richtung Drabenderhöhe auf der L 302, ebenfalls mit einem PKW, entgegenkam. Es kam zu einem heftigen Zusammenstoß, bei dem beide PKW total beschädigt wurden. Nach dem Aufprall überschlug sich der PKW des 65-jährigen. Der Fahrer musste von der Feuerwehr mit technischen Hilfsmitteln aus dem Fahrzeug befreit werden. Beide Fahrer wurden schwer verletzt in das nächste Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von ca. 50.000,- Euro. Die L 302 ist derzeit noch zur Bergung der Fahrzeuge gesperrt.

